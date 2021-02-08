الكوميدي عز الدين فتوحي: يوتوب بديل للكوميديين في زمن إغلاق المسارح

جدة - عبدالحي حسين - اتخذ كوميديون مغاربة، في فترة الجائحة، موقع “يوتوب”، بديلا لعروض المسارح، وقاعات العرض المغلقة زمن كورونا.

عز الدين فتوحي، المشارك السابق في برنامج “ستاند آب”، هو أحد الكوميديين، الذين توجهوا نحو يوتوب، لمحاربة بطالة الجائحة

“اليوم 24” حاور الكوميدي الشاب عز الدين فتوحي، حول مسيرته الكوميدية، ودخوله عالم يوتوب، ومدى إمكانية الاعتماد على منصة الفيدوهات لتوفير مدخول للفنان.

بداية، حدثنا عن سلسلتك المعروضة على يوتوب

“نيرڤوز بلا بوز”، هي سلسلة فيديوهات، تعالج مواضيع اجتماعية حديث الساعة، في قالب ساخر، أتقمص من خلالها شخصية عصبي.

في بداية الأمر، كنت أنشر مقاطع على “أنستغرام” من أجل الترفيه، فحقق ثالث فيديو انتشارا واسعا، وكان يتحدث عن فكرة الزواج بـ4 نساء، فقررت بعدها أخذ موضوع السلسلة بجدية، خصوصا أن الجمهور أصبح يطالب بالمزيد.

*هل يمكن الاعتماد على يوتوب كمصدر رزق؟

جائحة كورونا، أغلقت المسارح وقاعات العرض، التي تعتبر مصدر رزق رئيسي، في حين وفر يوتوب مصدر رزق بسيط يمكن من مسايرة الوضع، ويشجع على الاستمرار.

*هل يتيح يوتوب للكوميدي هامش حرية أكبر؟

فعلا يوتوب يمنح حرية أكثر، عكس التلفاز، وهذا أمر طبيعي، كون التلفاز تجربة يقتحم فيها الفنان بيوت الجمهور، عكس اليوتوب حيث يبحث الجمهور عنك فيه، وميزته هو القرب الدائم من متابعيك.

*أنت خريج برنامج ستانداب قرب الجمهور من تجربتك:

بدايتي كانت في مهرجانات وطنية، منذ عام 2013، وتعرف الجمهور الواسع على موهبتي في برنامج “كي كنتي كي وليتي”، لتفتح أمامي فرصة الالتحاق بفرقة humourAji الكوميدية، وأشكر الكوميدي طاليس على منحي هذه الفرصة، وبالتالي كانت انطلاق تي قبل برنامج “ستاند آب”.

التحقت بـ”ستاند آب” كونه برنامجا تتابعه فئة عريضة من الجمهور المغربي، ويبث على قناة الأولى “.

ماذا عن تجربتك بعد البرنامج؟

بعد تجربة ستانداب، وقبل دخول عالم يوتوب، اشتغلت مع رشيد العلالي، ضمن خلية إعداد برنامج رشيد شو”، أمضيت خلاله تجربة مفيدة، امتدت إلى حوالي سنة، وخضت رفقته تجربة “رشيد كوميدي شو كذلك.

*العمل الجماعي ضمن فرق كوميدية أصبح منتشرا في المغرب.. هل يمكن أن يؤدي إلى ظلم مجهود أحد الكوميدين مقارنة مع آخر؟

أي عمل جيد سيخدم الكوميديا المغربية، سواء كان فرديا أو جماعيا، فهو أمر محمود، يكفي أن يكون المحتوى جيدا، وفي المقابل، تبقى إمكانية عدم بروز مجهود شخصي وسط الجماعة واردة ضمن العمل الجماعي.