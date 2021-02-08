برلمان الأحرار يفوض لأخنوش صلاحيات إقرار التحالفات السياسية في الانتخابات المقبلة

جدة - عبدالحي حسين - أعلن برلمان حزب التجمع الوطني للأجرار، عن تفويضه لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، لتدبير التحالفات السياسية استعدادا للانتخابات المقبلة.

وقال المجلس الوطني للحزب، في بيانه الختامي للدورة العادية التني انعقدت نهاية الاسبوع، أنه صادق على قرار تفويض صلاحية وحق إقرار التحالفات السياسية والانتخابية لرئيس الحزب، في الانتخابات العامة والترابية المقبلة.

وعن الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، قال المجلس الوطني أنه التوجهات العامة لبرنامج الحزب، مشيرا إلى أنه سيبقي على العناوين الكبرى للبرنامج السياسي للأحرار، والمرتبطة بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.

ودعا الحزب إلى تجديد المؤسسات المنتخبة، وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، وإشراكهم في كل مستويات التدبير، من الجماعات الترابية إلى الحكومة، مرورا بالبرلمان.

وطالب المجلس الوطني للحزب، بانتقاء المرشحين لتمثيل المواطنين في المجالس المنتخبة، منوهين بالاقتراح الذي تقدم به أخنوش، والرامي إلى وضع ميثاق شرف بين الحزب ومنتخبيه، يتعهدون من خلاله بالالتزام بخدمة مصالح الوطن والمواطنين.

وكان الحزب قد قرر في طل الجائحة، تأجيل مؤتمره إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، ممددا في ولاية أخنوش على رأس الأحرار لسنة إضافية.