انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة مختلف الفصائل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلق في العاصمة القاهرة، اليوم الإثنين، حوار الفصائل الفلسطينية، لتذليل آخر العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى، منذ 15 عاما.



وتشارك وفود من 14 فصيلا فلسطينيا إضافة إلى المستقلين في الحوار الذي يستمر حتى الأربعاء بحضور الجانب المصري.

وستجري الفصائل المشاركة لقاءات جماعية برعاية مصرية وأخرى ثنائية لبحث قضايا تتعلق بشكل المشاركة في الانتخابات وضمان نجاحها، وإزالة العقبات التي تهددها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية"، إن "الحوار سيناقش إزالة العقبات أمام إنجاح الانتخابات".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك إرادة للنجاح لأن الانتخابات محطة مهمة جدا على طريق إنهاء الانقسام وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن الشهر الماضي، عن انتخابات تشريعية يوم 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، على أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني يوم 31 أغسطس/آب من هذا العام.

والمجلس الوطني هو بمثابة "برلمان" منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل كافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وستكون هذه أول انتخابات تشريعية منذ العام 2006، وكذلك أول انتخابات رئاسية منذ 2005.

وتسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، الناجم عن سيطرة الأخيرة بقوة السلاح على قطاع غزة عام 2007، بشلل المجلس التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.

وكانت الوفود المشاركة بالحوار وصلت إلى القاهرة خلال اليومين الماضيين.