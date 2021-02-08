قبل أسابيع من الانتخابات.. استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الاثنين، إلى المحكمة للرد رسمياً على تهم فساد في محاكمة تستمر ستة أسابيع، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتأتي محاكمة نتنياهو قبل انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في مارس المقبل.

وأفادت قناة "فرانس 24" بأن نتنياهو وصف خلال دخوله المحكمة المزاعم ضده بالفساد بأنها "سخيفة".

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المحكمة للرد رسمياً على تهم الفساد الموجهة إليه، في وقت تدخل فيه محاكمته مرحلة صعبة تستمر ستة أسابيع وتسبق انتخابات تشريعية يسعى للفوز فيها بولاية جديدة.

وظهر نتنياهو على شاشات التلفزيون أثناء دخوله إلى قاعة المحكمة في القدس قبل وقت قصير من موعد بدء الجلسة واضعاً كمامة واقية باللون الأسود.