الولايات المتحدة تطالب مليشيات الحوثي في اليمن بوقف هجماتها على السعودية «فوراً»

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، مليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن بوقف هجماتهم "فوراً" ضد السعودية والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية داخل اليمن.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن الولايات المتحدة "منزعجة جداً من مواصلة الحوثيين لهجماتهم، وتدعوهم لوقف هجماتهم فوراً ضد المنشآت المدنية في السعودية، والامتناع عن القيام بأعمال عسكرية جديدة داخل اليمن، التي بدورها لا تؤدي إلا لمزيد من معاناة الشعب اليمني".

ودعت الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى الامتناع عن الأعمال، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وإظهار التزامهم في إطار جهود المبعوث الأممي مارتين غريفيث، لتحقيق السلام، مؤكدة أن الوقت قد حان لإيجاد نهاية للصراع.

ويوم الجمعة الماضي، أبلغت الخارجية الأمريكية الكونجرس رسمياً بنية وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، شطب اسم جماعة الحوثي وقياداتها من لائحة الإرهاب.

وأمس الأحد، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران صوب جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية سعودية، إنه تم اعتراض طائرة مسيرة "مفخخة" في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وذكر المالكي في بيانين لاحقين أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من "اعتراض وتدمير" ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" أخرى أطلقها الحوثيون "لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، ليصبح الإجمالي أربع طائرات مسيرة ملغومة خلال يوم واحد.