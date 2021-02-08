إيران ردًا على ماكرون: لا حاجة لوسيط في الاتفاق النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (أ ف ب):

اعتبرت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى وسيط، وذلك تعقيبا على طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوسط بينها وبين الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه.

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إن "الاتفاق بشأن البرنامج النووي لا يحتاج الى وسيط"، وذلك ردا على سؤال عما طرحه الرئيس الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار الى أن الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 في فيينا كتب في "أكثر من 150 صفحة"، مضيفا "عندما يكتب نص طويل ودقيق الى هذا الحد، هذا يعني عدم وجود حاجة لإعادة مناقشته".

وأبرمت الجمهورية الإسلامية اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة الى الاتفاق، بشرط عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تراجعت عنها تدريجيا بعد عام من انسحاب واشنطن.

في المقابل، تؤكد طهران أنها لن تعود الى الالتزامات قبل مبادرة الولايات المتحدة الى رفع العقوبات الاقتصادية، والتزام كل الأطراف بتعهداتهم.

في ظل ذلك، أعلن ماكرون في الرابع من فبراير أنه سيبذل ما بوسعه "لدعم أي مبادرة أمريكية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقا، وسأحاول أن أكون (...) ميسّراً لهذا الحوار"، متحدثا عن حاجة "إلى مفاوضات جديدة مع إيران".

ورأى خطيب زاده أن على الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق "العودة الى التزاماتها" لأن "أوروبا نفسها هي من الأطراف التي خرقت الاتفاق".

وسبق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دعا الاتحاد الأوروبي للتوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، متحدثا عن إمكان وضع "آلية" إما لعودة "متزامنة" للبلدين إليه، أو "تنسيق ما يمكن القيام به".

وأكد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في خطاب الأحد أن إيران لن تستأنف التزاماتها قبل رفع العقوبات الأمريكية، وأن هذه هي "السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية".

من جهته، كرر بايدن مساء اليوم نفسه موقف بلاده بضرورة عودة إيران للإيفاء بالتزاماتها أولا.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بثت أمس، حول إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة الى طاولة المفاوضات، أجاب بايدن "كلا".