بريطانيا والإمارات الأعلى تدفقًا للاستثمارات الأجنبية في مصر العام الماضي (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان بريطانيا والإمارات أعلى دول العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية في مصر في العام المالي 2019- 2020.

وأوضح المركز أن 26.4% هي نسبة الزيادة التي حققتها مصر في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، والتي بلغت 15.8 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 12.5 مليار دولار في العام المالي 2015- 2016.

واحتلت بريطانيا المركز الأول من حيث حجم التدفقات الواردة منها، والتي بلغت 4.8 مليارات دولار؛ لتصبح بذلك أعلى دولة في العالم تدفقًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في العام المالي الماضي، تلتها الإمارات في المركز الثاني عالميًّا بحوالي 1.6 مليار دولار، ثم كل من بلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وقطر، وإيطاليا، والسعودية، والكويت على التوالي.

وشهدت تدفقات الاستثمارات البريطانية الوافدة إلى مصر تذبذبًا على مدار 6 سنوات مضت؛ حيث سجلت أقل تدفقات في 2017/2018 لترتفع من جديد في 2018/2019 مسجلة 6.4 مليارات دولار، ورغم تسجيلها 4.8 مليارات دولار في 2019- 2020 فإنها الأعلى عالميًّا.

وجاءت الإمارات الأعلى عربيًّا في حجم تدفقاتها لمصر؛ إذ حققت ارتفاعًا من جديد لتصل إلى 1.6 مليار دولار بعدما سجلت 0.8 مليار دولار في 2016- 2017، وفقًا لمركز المعلومات.

وأوضح الإنفوجرافيك في شكل بياني حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، وحجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول، والتي بلغت نسبتها 49% لإجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية ككل في 2020/2019.