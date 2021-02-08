استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 12:04 مساءً

استأنفت اليوم الإثنين محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، حيث مثل نتنياهو مع متهمين آخرين، أمام المحكمة، للرد على اتهامات بالفساد قبل نحو 6 أسابيع من الانتخابات العامة.

ولم يدلِ نتنياهو، بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة بالقدس حيث اجتمع مع محاميه، وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا، قبل بدء الجلسة.‎

وتم استئناف المحاكمة بعد تأجيلها بسبب قيود فيروس كورونا، بحسب صحيفة ”هآرتس“ العبرية.

واعتصم نحو 150 شخصا أمام المحكمة بالتزامن مع وصول نتنياهو، ورفعوا لافتات كتب على إحداها ”دولة إسرائيل ضد بنيامين نتنياهو“.

وكانت المحكمة الإسرائيلية أجلت محاكمة نتنياهو إلى الثامن من فبراير الحالي، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية بعد تفشي فيروس كورونا.

ويواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالقضية المعروفة بـ“الملف 4000″ والتي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.