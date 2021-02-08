زعيمة المعارضة القادمة.. زوجة نافالني “ترعب” موسكو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

مع وجود أليكسي نافالني في السجن، فإن آمال المعارضة تتصاعد بأن تتولى زوجته ”يوليا“ قيادة الحركة المناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة يمكن أن تكون سيناريو مشابها للأحداث في بيلاروسيا، وسوف تؤدي إلى إرباك الكرملين ، حسب ما قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية .

وأضافت: ”خلال الشهر الماضي، خرجت يوليا مرتين إلى الشوارع برفقة عشرات الآلاف من الروس، للمطالبة بالإفراج عن زوجها، وتعرضت للاعتقال مرتين عبر شرطة مكافحة الشغب الروسية“.

ومضت تقول: ”مع وجود نافالني في السجن، والاتهامات التي يواجهها الحلفاء المعارضون الآخرون على خلفية المشاركة في التظاهرات، فإن المعارضة تحتاج إلى وجوه جديدة، للمضي قدماً في محاولة الإطاحة ببوتين، ضابط الـ“كي جي بي“ السابق الذي حكم روسيا أكثر من 21 عاماً. تسلطت الأضواء على ”يوليا“، السيدة الأولى للمعارضة“.

وتابعت: ”يلتزم حلفاء نافالني الصمت إزاء احتمال أن تكون يوليا زعيمة للمعارضة، ولكن السلطات الروسية تبدو مرعوبة من تلك الفرضية“.

وأردفت: ”في الوقت الذي لا يبدو فيه مستقبل ”يوليا“ السياسي واضحاً، فإن رسالتها بسيطة للغاية: ”أليكسي ليس خائفاً، وأنا لست خائفة وأدعوكم جميعاً ألا تكونوا خائفين أيضاً“، وذلك في تصريحات توجهت بها لأنصار المعارضة بعد القبض عليها الشهر الماضي.