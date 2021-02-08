رغم اللقاحات.. كورونا سيبقى لسنوات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إنه في الوقت الذي عززت فيه اللقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“ الآمال في التخلص من الوباء، فإن الحقيقة تشير إلى أن المرض سيبقى، في ظل سهولة انتقاله، والسلالات الجديدة التي ظهرت، وحدود برنامج التطعيم، وهي عوامل تشير إلى أن ”كوفيد 19“ سيبقى سنوات.

وأضافت: ”أوفت لقاحات فيروس كورونا بوعدها في كبح جماح الوباء، ولكن الحكومات والأنشطة التجارية الآن تقبل ما حذّر منه علماء الأوبئة طويلاً، بأن العوامل المسببة للمرض ستستمر لسنوات، أو حتى عقود، ما سيجعل المجتمع مضطراً للتعايش مع الوباء، مثلما فعل من قبل مع أمراض مستوطنة أخرى مثل الانفلونزا، والحصبة، وفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز“.

وتابعت: ”سهولة الانتقال التي ينتشر بسببها فيروس كورونا، وظهور سلالات جديدة، وعدم وصول اللقاحات إلى أجزاء واسعة من العالم، تعني أن كوفيد 19 يمكن أن يتحول من مرض وبائي إلى مرض مستوطن، ما يفرض ضرورة وجود تعديلات على السلوك الشخصي والمجتمعي، وفقاً لما قاله علماء الأوبئة“.

ونقلت عن توماس فرايدين، المدير السابق للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قوله: ”علينا أن نصل إلى قبول أن حياتنا لن تعود إلى سابق عهدها، ولا أعتقد أن العالم قد امتص حقيقة أن ما يحدث الآن يمثل تغييرات على المدى البعيد“.

من جانبه، قال ”جي وون ليم“، المتحدث باسم شركة SD Biosensor إن الافتراض يقوم على أن الوباء سوف يستمر لسنوات، أو أنه سيكون أبدياً مثل الانفلونزا.