“انتصار ميّت”..براءة محتملة لترامب في محاكمة عزله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 60 دقيقة

يواجه النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ يواجهون معضلة في التعامل مع محاكمة ترامب، حيث يملكون فرصة للانفصال عن الرئيس السابق، ولكنهم في نفس الوقت يشعرون بالقلق من أنصاره، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يقدموا له الدعم خلال المحاكمة، حسب ما نشرته صحيفة ”فاينانشال تايمز“

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته اليوم الاثنين: ”بعد 4 سنوات على السير معه خطوة بخطوة، فإن السيناتور ميتش ماكونيل استغل اليوم الأخير له بوصفه زعيما للأغلبية في مجلس الشيوخ في الانفصال التام عن ترامب، وفي كلمة ألقاها عشية تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، ألقى ماكونيل، السناتور الجمهوري الأبرز في المجلس، باللوم على الرئيس السابق في أحداث العنف التي شهدها الكابيتول يوم السادس من يناير الماضي“.

وتابعت ”فايننشال تايمز“: ”أثارت تلك التصريحات ارتباكاً شديداً في واشنطن، التي كانت قد شهدت للتو قيام مجلس النواب بإحالة ترامب للمحاكمة للمرة الثانية في ولايته، وأدت إلى تكهنات بأن سيناتور كنتاكي ربما يصوّت على قرار يتهم ترامب بالتحريض على العصيان المسلح، ويستغل المحاكمة أمام مجلس الشيوخ في منعه من تولي أي منصب عام جديد، وأن يتخلص الحزب الجمهوري من الرئيس السابق“.

وتابعت: ”ولكن الآن، ومع بدء محاكمة ترامب المقررة هذا الأسبوع، فإن لهجة ماكونيل تغيّرت تماماً، بعد أسبوع من إلقاء اللوم على ترامب في أحداث الشغب، فقد انضم إلى 44 سناتورا جمهوريا لدعم اقتراح يؤكد أن محاكمة ترامب غير دستورية، لأنه لم يعُد رئيساً للولايات المتحدة“.

إلا أن هذا الاقتراح فشل في الحصول على التأييد الكافي، لأن 5 من النواب الجمهوريين انحازوا للديمقراطيين، الذين يسيطرون الآن على مجلس الشيوخ، في معارضة هذا المشروع.

ورأت الصحيفة البريطانية أن تلك التطورات تبعث بإشارة واضحة بأن محاكمة ترامب من المحتمل أن تنتهي إلى تبرئته، ووفقاً للدستور الأمريكي، فإن إدانة الرئيس تتطلب الحصول على ثلثي عدد النواب في مجلس الشيوخ، البالغ عددهم 100 نائب، ما يعني ضرورة تأييد 17 سناتورا جمهوريا للقرار في المجلس الحالي.

ونقلت عن ”راند بول“، السيناتور الجمهوري الآخر عن ولاية كنتاكي، قوله: ”هذه من المرات القليلة في واشنطن التي ستكون فيها الهزيمة انتصاراً، 45 صوتاً تعني أن المحاكمة ماتت“.