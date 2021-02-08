رونو” تعلن وقف الإنتاج عدة أيام في مصنع طنجة

جدة - عبدالحي حسين - تعتزم شركة “رونو” الفرنسية لصناعة السيارات وقف الإنتاج لعدة أيام في بعض المصانع، التي تم اختيارها، والواقعة في فرنسا، ورومانيا، والمغرب، ابتداء من الأسبوع الجاري، بحجة النقص في إمدادات أشباه الموصلات من الرقائق الإلكترونية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الإنتاج في المصنع الفرنسي في ساندوفيل سيتوقف لمدة يومين، بينما سيكون هناك توقف لمدة ثلاثة أيام في المصنعين، الواقعين في مدينتى بيتستى الرومانية، وطنجة.

ونقلت بلومبرج عن متحدث باسم الشركة قوله: “نقوم بتعديل، وضبط إنتاجنا من خلال إدارة العمليات اليومية من أجل الحد من تأثير هذه الأزمة العالمية”.

وتحدث المصدر ذاته عن أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية، المستخدمة في صناعة السيارات، باتت تؤثر سلبا في إنتاج الشركات على مستوى العالم.

وكانت وزيرة الشؤون الاقتصادية التايوانية، وانج مي-هوا قد ذكرت، أخيرا، أن الشركات التايوانية المصنعة للرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات تعهدت بتحسين منظومة الإنتاج، والتوزيع بصورة أكبر للمساعدة في تخفيف النقص في الرقائق بقطاع السيارات بمختلف أنحاء العالم.

والتقت وانج مع ممثلين من أربع من الشركات الكبرى، المصنعة لرقائق أشباه الموصلات، بما فيها الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات، لبحث كيفية الرد على الطلبات الأخيرة من جانب الشركات المصنعة للسيارات في الاتحاد الأوربي، واليابان، والولايات المتحدة.

وذكرت وانج أنها تلقت خطابا من وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، وطلب منها الضغط على شركات صناعة السيارات لتعزيز الإنتاج.

وتابعت وانج بعد الاجتماع “هذا يدل على أن صناعة أشباه الموصلات في تايوان تؤدي دورا حيويا في إنتاج المنتجات التجارية”.