بريطانيا تحسم الجدل حول "أسترازينيكا"

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

قال إدوارد أرجار، وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بكورونا أو أعراضه الشديدة.



وأكد أرجار أن جنوب أفريقيا أوقفت استخدام اللقاح مؤقتا فقط.

وسادت حالة من الجدل حول اللقاح بعد أن قررت جنوب أفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

وقال أرجار لقناة سكاي: "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب أفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".