أبو الغيط والحجرف يبحثان التطورات والتحديات العربية في ضوء التغيرات العالمية

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط امس مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على جميع الأصعدة، في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.



واستعرض اللقاء كيفية التحرك عملياً من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل الخبرات وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات.

وأشار أبو الغيط، الى الدور الكبير الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي، بوصفه لبنة أساسية في الصرح العربي، وركيزة مهمة للعمل المشترك، مؤكدًا أن نجاح مجلس التعاون هو إضافة للجامعة العربية.

ونوه البيان إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بأهمية البناء على ما تم في قمة العُلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وتشديده على أن تصفية الأجواء العربية تخدم العمل العربي المشترك، وتعزز من حيويته.