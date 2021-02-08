مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، في وقت متأخر من مساء الأحد 7 فبراير/ شباط 2021م، تسجيل إصابة وحيدة بفيروس كورونا و6 حالات اشتباه.

وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن مستجدات الساعات الأخيرة شهدت تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في محافظة حضرموت الوادي.

كما تم تسجيل 6 حالات اشتباه توزعت بواقع حالتين في حضرموت الوادي وحالة واحدة في كل من حضرموت الساحل، تعز، لحج، ومأرب.

وأفادت اللجنة أنه لم يتم تسجيل أي من حالات الشفاء والوفاة لهذا اليوم.

وبذلك يرتفع إجمالي تراكمي الحالات المشتبهة إلى (7487) حالة اشتباه، فيما ارتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (2128) حالة منها (615) حالة وفاة، و(1428) حالة شفاء