شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار الفيضانات في ولاية ساراواك بماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد منسوب مياه الفيضانات التي اجتاحت ولاية ساراواك الماليزية منذ أكثر من أسبوع، انخفاضا طفيفا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تراجع في أيضا عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المنطقة ونقلهم إلى تسعة مراكز للإيواء المؤقت.

وبلغ عدد الاشخاص المنكوبين 813 شخصا، وذلك بالمقارنة مع عدد 823 شخصا الذي تم تسجيله مساء أمس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن لجنة إدارة الكوارث في الولاية.