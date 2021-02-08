انت الان تتابع خبر بالفيديو تكرار مشهد الغرق والتجمعات المائية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - غرق وطفح مائي تخلل الكثير من مناطق بغداد على خلفية استمرار نزول كميات من الامطار ، رغم الجهود الاستثنائية التي تبذلها الدوائر الخدمية، في وقت تفتقر الكثير من المناطق الى ادامة مجاريها وبناها التحتية

مشهد يتكرر مع كل نزول للأمطار في بغداد ..غرق وانتشار للتجمعات المائية في كل مكان لاسيما في الاقضية والنواحي ، ولربما تنعدم الحياة في بعض المناطق اذا ما استمر المطر لساعات تفوق القدرة الاستيعابية لأمانة بغداد .

ويسبب تهالك البنى التحتية للمجاري في مدن العاصمة الكثير من مشكلات الطفح التي يعاني اغلبها من انسداد تام وغياب الادامة لعشرات السنين ... ورغم تلك التحديات الا ان بعض دوائر امانة بغداد اظهرت مدنها بصورة خالية من الفيضانات من خلال الجهود الاستثنائية التي تؤديها .



وتعاني اقضية ونواحي العاصمة من اهمال على المستوى الخدمي والبنى التحتية ، فبعض شوارع العاصمة ومجاريها مضى عليها عشرات السنين ولم يطرأ اي تغيير عليها