نتنياهو للمرة الثانية في المحكمة.. 20 دقيقة كفيلة بنفي التهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعة المحكمة بعد 20 دقيقة فقط من حضوره إليها، حيث يتهم بالفساد في ثلاثة ملفات نفاها جميعا، بعد أن تلا القضاة على مسمعه التهم المنسوبة إليه.

وأكد نتنياهو أن الرد المكتوب المقدم من طاقم الدفاع عنه هو مقدم باسمه، قائلا: "أؤكد على الرد المقدم من قبل طاقم الدفاع عني".



وكانت هذه هي الجملة الوحيدة التي قالها نتنياهو قبل مغادرته قبل أن يفند طاقم الدفاع عنه، التهم الواردة في لائحة الاتهام المقدمة ضده.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها نتنياهو شخصيا أمام المحكمة بعد أن حضر الجلسة الافتتاحية في مايو/أيار الماضي.

واستأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الإثنين، النظر في ملفات مقدمة ضد نتنياهو الذي وصل إلى مبنى المحمة في موكب، مرتديا كمامة سوداء، برفقة طاقم الدفاع عنه.

وشددت الشرطة الإسرائيلية من تدابيرها الأمنية في محيط المحكمة بما شمل إغلاق شوارع قريبة ونشر العشرات من أفراد الشرطة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة، استنادا إلى لائحة اتهام قدمها ضده المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت.

وكانت الجلسة الافتتاحية عقدت في 24 مايو/أيار 2020، بحضور نتنياهو، ثم استؤنفت في يوليو/تموز.

وتأجلت المحاكمة منذ ذلك الوقت بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع مراقبون أن تستمر المحاكمة شهورا طويلة قبل الفصل فيها.