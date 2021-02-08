بعد تفجيرات بغداد الدامية.. التحالف يدعم العراق لوجستيا ضد داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع إطلاق العراق مرحلة جديدة في حربه ضد تنظيم داعش بعد تفجيرات دامية في بغداد تسلمت قوات الأمن دعما لوجستيا من التحالف الدولي.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين، إن قوات الأمن العراقية تسلمت معدات عسكرية من خلال برنامج صندوق التدريب والتجهيز في قاعدة الأسد الجوية.



وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن المعدات الجديدة يمولها برنامج صندوق تدريب وتجهيز في قاعدة الأسد الجوية لمكافحة داعش.

وأوضح أن "التجهيزات تضمنت 15 سيارة دفع رباعي ومعدات الأمن الأساسية للجيش العراقي أثناء قيامهم بعمليات يومية في معركتهم المستمرة لهزيمة داعش".

ويضطلع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمهام تدريبية وتقديم المشورة العسكرية والفنية إلى القوات العراقية في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش.

وكذلك يقدم التحالف الدولي إسنادا جويا عسكريا إلى السلطات الأمنية العراقية في مجالات معينة وضمن نطاق محدود بالتنسيق مع حكومة بغداد.

وتتعرض قواعد التحالف الدولي وأرتاله اللوجستية والعسكرية في العراق إلى هجمات بين الحين والآخر من قبل مليشيات مسلحة قريبة من طهران.

ودائما ما تؤكد حكومة بغداد حاجتها الماسة لوجود التحالف الدولي في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي يعشها العراق.

وشهدت العاصمة بغداد، أواخر الشهر الماضي، انفجارين انتحاريين في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي، أوديا بحياة 32 شخصا وإصابة 110 آخرين.