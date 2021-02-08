المحكمة المركزية الإسرائيلية تستأنف النظر بملفات ضد نتنياهو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، الإثنين، النظر في ملفات مقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتنعقد المحكمة بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه الذي وصل إلى المبنى في موكب.



ودخل نتنياهو، الذي كان يرتدي كمامة سوداء، مبنى المحكمة برفقة طاقم الدفاع عنه.

وشددت الشرطة الإسرائيلية من تدابيرها الأمنية في محيط المحكمة بما شمل إغلاق شوارع قريبة ونشر العشرات من أفراد الشرطة.

وبالمقابل فقد نظم عشرات المعارضين لرئيس الوزراء الإسرائيلي مظاهرة قبالة مبنى المحكمة ورفعوا اللافتات وهتفوا الشعارات المطالبة برحيله.

وتبدأ المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستماع إلى شهادات الشهود في لائحة الاتهام الموجهة لنتنياهو.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة، استنادا إلى لائحة اتهام قدمها ضده المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت.

وكانت الجلسة الافتتاحية عقدت في 24 مايو/أيار 2020، بحضور نتنياهو، ثم استؤنفت في يوليو/تموز.

وتأجلت المحاكمة منذ ذلك الوقت بسبب قيود الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتوقع مراقبون أن تستمر المحاكمة شهورا طويلة قبل الفصل فيها.

وعشية المحاكمة، قال نتنياهو إن هناك محاولة للإطاحة به وتشكيل حكومة يسارية.

وأوضح في مقطع مصور وجهه لأنصاره أن "الجميع يرى بالفعل أن الحملة ضدي تنهار، الجميع يفهم أن هذه محاولة للإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين، وبالتالي تشكيل حكومة يسارية بقيادة (زعيم المعارضة الوسطي يائير) لابيد".