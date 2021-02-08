دولة الإمارات تبحث مع إسبانيا تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون بين الإمارات وإسبانيا كانت الطبق الرئيسي على عشاء عمل في أبوظبي مساء أمس الأحد.



واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على عشاء عمل في أبوظبي مساء أمس أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانيا وسبل تعزيزها وتطوير مسارات التعاون المشترك في مجالات متعددة ومنها الصحة والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والقطاع اللوجستي والتجارة.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أرانشا غونزاليس لايا، مشيدا بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات مع إسبانيا وتحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين.

وأشار إلى حرص الإمارات على دفع آفاق التعاون المشترك مع إسبانيا في المجالات كافة وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبها أكدت أرانشا غونزاليس لايا تطلع بلادها إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأشادت بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".