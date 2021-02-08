شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. عاصفة ثلجية تعطل حركة السكك الحديد والطرق في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لاهاي - أ ف ب)

ضربت عاصفة ثلجية كثيفة هي الأولى منذ عشر سنوات هولندا، الأحد، ما تسبب في تعطيل حركة السكك الحديد والطرق، فيما كانت جبهة باردة تجتاح شمال أوروبا.

ووفقاً لموقع توقعات الأحوال الجوية «فير.نل»: «هذه أول عاصفة ثلجية (في البلاد) منذ وقت طويل: آخرها (...) كان في كانون الثاني/يناير 2010».

وأطلقت وكالة الأرصاد الجوية الهولندية «كنمي» إنذاراً في كل أنحاء البلاد الأحد بسبب الرياح التي قد تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة و«البرد الجليدي». وأغلقت الحكومة كل المراكز المخصصة لإجراء اختبارات «كورونا» لأيام عدة، بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تتوقع البلاد أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر مدة 10 أيام.

وتراوحت سماكة الثلوج التي غطت معظم أنحاء البلاد بين 5 إلى 10 سنتيمترات الأحد، لكن الثلوج وصلت سماكتها إلى 30 سنتيمتراً في بعض الأماكن، بحسب التلفزيون العام «نوس». وكانت حوالى 85 سيارة قد خرجت عن الطريق بعد انزلاقها بسبب الثلج وفقاً لهيئة البنى التحتية الهولندية التي نصحت سائقي السيارات بتجنب التنقل.

وأفادت شركة السكك الحديد «إن إس» بأن كل الرحلات ألغيت في البلاد حتى ظهر الأحد على الأقل. وأظهرت صورة نشرتها السلطات المحلية على تويتر كاسحة جليد سقطت في حفرة.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن التزلج على الجليد سيسمح به إذا تجمدت القنوات للمرة الأولى منذ عام 2019، لكنه نبه مواطنيه إلى ضرورة المحافظة على التباعد الجسدي ومحاولة عدم السقوط كي لا ينتهي بهم الأمر في المستشفيات المتخمة أصلاً.

وتأثرت خدمات السكك الحديد في ألمانيا، فيما على الجانب الآخر من بحر الشمال، استعدت بريطانيا لوصول هذه العاصفة التي أطلق عليها خبراء الأرصاد الجوية الهولنديون اسم «دارسي».

في المملكة المتحدة، أصدرت السلطات إنذاراً بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرقي إنجلترا واحتمال انقطاع الطرق بالثلوج والاضطرابات المتوقعة في النقل البري والجوي.