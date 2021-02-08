شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النائب اللبناني جان عبيد بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّب الموت عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب جان عبيد عن عمر يناهز الـ82 عاماً، بعد مضاعفات إصابته بكورونا.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية فعبيد من مواليد عام 1939، وعمل في صحف ومجلات عدة. كذلك عين في العام 1978 مستشاراً لرئيس الجمهورية إلياس سركيس، حتى نهاية ولايته عام 1982، ليعاد تعيينه في العام 1983 مستشاراً لرئيس الجمهورية أمين الجميل حتى عام 1987.

وفي عام 1991 عين نائباً عن المقعد الماروني في الشوف، لينتخب في العام 1992 نائباً عن طرابلس، وأعيد انتخابه في دورات أعوام 1996 و2000 عن نفس المقعد.

وفي عام 2009 شارك الراحل بانتخابات عام 2009 كمرشح مستقل لكنه لم يحقق النجاح، لينتخب في عام 2018 نائباً عن المقعد الماروني في طرابلس.

وقد عين عبيد وزيراً مرتين المرة الأولى امتدت من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1996 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي وقد تولى حقيبة وزارة التربية الوطنية ووزيراً للشباب والرياضة.

ومنذ 17 إبريل/ نيسان 2003 حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 عين وزيراً للخارجية والمغتربين في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود.