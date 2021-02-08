شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً جراء انهيار جليدي في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

أكّدت السلطات الاثنين مقتل 14 شخصاً في شمال الهند، وهي حصيلة موقّتة سُجّلت غداة انهيار جليدي في الهيمالايا تسبّب بفيضان نهر غمر محطتي توليد كهرباء وأدّى إلى جرف جسور وطرق.

وكتبت حكومة ولاية أوتاراخند في شمال الهند على تويتر: «في المجموع، أنقِذ 15 شخصاً وعثِر على 14 جثّة في أماكن مختلفة حتّى الآن». وقال مسؤولون، إنّ 125 شخصاً على الأقلّ ما زالوا مفقودين.

وكانت مقاطع فيديو التقطها سكّان مذعورون قد أظهرت التدفّق الهائل للمياه التي اجتاحت وادي نهر داليغانغا وجرفت كلّ شيء في طريقها، وغمرت محطتي توليد كهرباء وجرفت جسوراً وطرقاً.

وقال أحد السكّان المحليين ويدعى أوم أغاروال للتلفزيون الهندي: «كانت هناك سحابة من الغبار مع تدفّق المياه. اهتزّت الأرض مثل الزلزال». وأرسلت السلطات مئات من القوّات والقوّات شبه العسكريّة، إضافة إلى مروحيّات عسكريّة وطائرات أخرى إلى المنطقة.