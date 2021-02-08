شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: من الصعب وصول أمريكا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 في المئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس كورونا، قبل حلول نهاية هذا الصيف.

وقال بايدن لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية في مقابلة: «فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية».

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليوناً و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح الأحد، ووزعت 59 مليوناً و307800 جرعة.