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بايدن: من الصعب وصول أمريكا لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز) 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة الوصول إلى مناعة القطيع، أي تطعيم 75 في المئة على الأقل من السكان للوقاية من فيروس ، قبل حلول نهاية هذا الصيف.
وقال بايدن لشبكة (سي.بي.إس) الإخبارية في مقابلة: «فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية».
وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليوناً و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح الأحد، ووزعت 59 مليوناً و307800 جرعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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