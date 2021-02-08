شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح فصلية قياسية لـ«سوفت بنك».. تضاعفت 20 مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت مجموعة «سوفت بنك» 844 مليار ين (8 مليارات دولار) ربحا في وحدة صندوق فيجن التابعة لها في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر مقابل خسارة العام الماضي، حيث حققت أرباحا من استثمارات في «أوبر» وغيرها من الشركات.

خلال الربع المالي الثالث، تضخم صافي الربح أكثر من 20 مرة إلى 1.17 تريليون ين (11.09 مليار دولار)،وهو ربح قياسي غير مسبوق في المجموعة.

مع انخفاض أسعار الفائدة، يقود سوق نشط مكاسب الأسهم التكنولوجية وتحولها في وحدة صندوق فيجن. خلال الربع الأخير من 2020، تم طرح مشغل تطبيقات توصيل الطعام «دور داش» ومنصة البيع المنزلي «أوبين دور» المدعوم من «سوفت بنك».

تم إخراج أو إدراج ما يقرب من نصف محفظة صندوق الرؤية (فيجن) الأول في نهاية ديسمبر، مما يوفر السيولة للصندوق الذي يتلقى الدعم من صناديق الثروة السيادية في السعودية والإمارات.

وبلغت قيمة استثمارات «صندوق الرؤية» البالغ حجمه 100 مليار دولار، والبالغ عددها 82، حوالي 90 مليار دولار، مقارنة بسعر شرائها البالغ 76.3 مليار دولار. كما سجل الصندوق مكاسب إجمالية قدرها 20.4 مليار دولار منذ إنشائه.

بلغت قيمة استثمارات صندوق الرؤية 2 البالغ عددها 26 استثمارا 9.3 مليار دولار مقارنة بسعر شرائها البالغ 4.3 مليار دولار.