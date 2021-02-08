شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تستعيد ذروة 30 عاماً بفضل النتائج وآمال التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم اليابانية صعودا كبيرا الاثنين، ليبلغ المؤشران نيكاي القياسي وتوبكس الأوسع نطاقا أعلى مستوياتهما في 30 عاما، إذ رفعت نتائج قوية ثقة المستثمرين حيال تعافي الاقتصاد من الجائحة.

وقفز نيكاي 2.12 بالمئة إلى 29388.50 نقطة، أعلى مستوى له منذ أغسطس 1990، في حين تقدم توبكس 1.75 بالمئة مسجلا 1923.95 نقطة، ذروته منذ يونيو 1991.

رفع ذلك إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة طوكيو إلى مستوى قياسي بلغ 712 تريليون ين (6.75 تريليون دولار)، وفقا للبورصة.

وقال سويتشيرو ماتسوموتو، مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة، «في ظل توزيع اللقاحات وتراجع عدد إصابات كوفيد-19 اليومية، فإن توقعات عودة الأوضاع الطبيعية في الاقتصاد تتزايد. أداء الشركات على نحو أفضل من المتوقع في هذه البيئة يرفع المعنويات أيضا. شركات أمريكية عديدة أعلنت نتائج قوية والشركات اليابانية، خاصة تلك الحساسة للطلب الخارجي، تحذو حذوها.»

صعد سهم كوبي للصلب 17.47 بالمئة، متصدرا المكاسب على نيكاي، بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله، في حين قفز سهم نيبون للصلب 10.04 بالمئة بعد تقليص توقعات صافي الخسائر السنوية.

وزاد سهم تويوتا مو