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وزير الخارجية التركي يبدأ غدا جولة خليجية تشمل الكويت وعمان وقطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة -(د ب أ):

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم غد الثلاثاء جولة خليجية تشمل ثلاث دول هي الكويت وسلطنة عمان وقطر.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن وزارة الخارجية القول إن جولة تشاووش أوغلو ستستمر حتى 11 من فبراير الجاري.

وأضاف البيان أن الوزير سيلتقي خلال زيارته إلى البلدان الثلاثة مع نظرائه ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، حيث من المقرر أن يبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي مع رجال الأعمال الأتراك العاملين في تلك البلدان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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