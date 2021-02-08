المملكة المتحدة : إصابات كورونا تصل إلى 96ر3 مليون والوفيات 112 ألف و681

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 96ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 112 ألف و681. وتعافى من المرض عشرة آلاف و270 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعا.