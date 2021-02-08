جاٸحة “كورونا” تهدد بتأجيل اجتماع العثماني ورٸيس الحكومة الإسبانية

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وكالة الأنباء الاسبانية، المعروفة اختصارا بـ “ايفي”، أن الاجتماع المرتقب بين سعد الدين العثماني وبيدرو سانشيز، رٸيس الحكومة الاسبانية، بات مهددا بالتأجيل من جديد بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وقالت مصادر حكومية لـ “ايفي”إن الوقت ما زال حساسا للغاية لعقد الاجتماع، وأضافت “علينا انتظار الظروف التي تسمح بعقده بكافة الضمانات”.

وتابع المصدر ذاته “إن تطور وباء الفيروس التاجي سيمنع الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب من عقده في فبراير، وسيحدد عقد القمة الأيبيرية الأمريكية المقرر عقدها في أبريل في أندورا، والتي يمكن أن يكون لها طابع عن بعد بشكل بارز لأول مرة في تاريخها”.

وشدد المصدر نفسه علی أنه لم يتم تحديد موعد آخر في الوقت الحالي، مبرزا تأكيد السلطة التنفيذية باسبانيا علی أنه سيتم عقده عندما يسمح تطور الوباء بذلك.