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الخارجية الأمريكية تدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم داخل اليمن وخارجه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية  الأمريكية نيد برايس الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم ضد .

 

وقال، في تصريح صحفي: بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وأيدت المملكة العربية السعودية تسوية تفاوضية، تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء استمرار هجمات الحوثيين.

 

وأضاف: ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المناطق المدنية داخل السعودية ووضع حد لأي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، إذ أنها لا تجلب إلا المزيد من المعاناة للشعب اليمني.

 

وتابع: نحث الحوثيين على الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار وإظهار التزامهم بالمشاركة البناءة في جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص غريفيث لتحقيق السلام. لقد حان الوقت للتوصل إلى نهاية لهذا الصراع

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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