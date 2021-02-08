حكام الإمارات يهنئون الحاكمة العامة لغرينادا باليوم الوطني لبلادها

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، برقية تهنئة إلى سيسيليا لا جرينادا الحاكمة العامة لغرينادا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سيسيليا لا جرينادا.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور كيث ميتشل رئيس وزراء غرينادا.