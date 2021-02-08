الإمارات.. 112.5 ألف جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 112521 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، 4313868 جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 43.62 جرعة لكل 100 شخص.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد والمخالطين لهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 192241 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

‌‌‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 3093 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326495 حالة.

‌‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة.

‌‌‌‎‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4678 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 305,759 حالة.