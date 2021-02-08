شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» توضح حقيقة تسبب لقاحات «كورونا» في الإصابة بـ«العقم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أوضحت منظمة الصحة العالمية حقيقة إصابة من تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالعقم.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، وصفت “الصحة العالمية” الافتراضات حول تسبب اللقاحات بالعقم بالشائعات، مشيرة إلى أن المخاوف من هذا الأمر لا أساس لها.

وقالت مديرة قسم التحصين في المنظمة، كيث أوبرايان، في بيان مسجل: “اللقاحات التي نطعم بها لا يمكن أن تؤدي إلى العقم. هذه الشائعات تدور حول لقاحات مختلفة متعددة وهي لا تتطابق مع الحقيقة”.

وشددت أوبرايان على أنه لا يوجد أي لقاح يتسبب في العقم، مبينة أن الأمصال مركبة من مكونات عدة لكن كل منها يتم اختباره” قبل الاستخدام.

كما دحضت مسؤولة منظمة الصحة العالمية التقارير حول إمكانية أن تسفر اللقاحات ضد فيروس كورونا عن تغييرات في الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين لدى البشر، مؤكدة أن المكونات الكيميائية للأمصال لا تضر صحة الإنسان.