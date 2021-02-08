برعاية ولي عهد ابوظبي.. سيف بن زايد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، حفل كلية الشرطة لتخريج الدفعة الثانية والثلاثين من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الحادية والثلاثين ودورة الجامعيات الخامسة عشرة، وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.



وقدم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان التهاني للخريجين بعد أن أصبحوا مؤهلين ومتسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات في مجال العمل الشرطي التي تؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، وعلى ما حققوه من تفوق ونجاح، داعياً إياهم إلى مواصلة التعلم وبذل الجهد والمثابرة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنهم من رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته لتبقى الإمارات واحة أمن وأمان وتكون من أفضل دول العالم أمناً واستقراراً.

ودون عبر تويتر قائلاً: «لا تحملوا هماً قالها ختاماً ذاك العملاق.. شكراً سيدي نبشرك بأننا مطمئنون.. نقولها جنداً وشعباً.. فيا خير ما تقول ويا خير من قالَ».

وسلم سموه سيف الشرف إلى الطالب المرشح محمد عبدالله آل علي الأول في المجموع العام والأول في العلوم الأكاديمية والأول في التدريب الخاص من الدفعة الثانية والثلاثين للطلبة المرشحين، والطالب المرشح سليمان خميس الحساني، الثاني في المجموع العام؛ والأول في الأسلحة والرماية والطالب المرشح سيف محمد النيادي الثالث في المجموع العام، والطالب المرشح أحمد علي العامري الأول في المشاة، وجائزة قائد الاستعراض، والطالب المرشح مايد أحمد الزيودي، الأول في الكفاءة القيادية والمسلك، الطالب المرشح علي أحمد الهاجري الأول في الرياضة، والطالب المرشح زايد سيف الكندي الأول في التطبيق العملي، والطالب المرشح عبدالله ناصر الدين الزواهرة من المملكة الأردنية الهاشمية الأول في المجموع العام على الطلبة الموفدين من الدول العربية الشقيقة، والطالب الجامعي محمد عبدالله البلوشي من مملكة البحرين الشقيقة الأول في المجموع العام على الطلبة الجامعيين، والطالبة الجامعية حصة محمد المطوع الأولى في المجموع العام على الطالبات الجامعيات.

حضر حفل التخريج، الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

المتفوقون يهدون تميزهم لقيادة الوطن

توجه خريجو الدفعة الثانية والثلاثين من المرشحين والجامعيين الحادية والثلاثين والجامعيات الخامسة عشرة بكلية الشرطة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايتهما واهتمامهما بجهاز الشرطة والأمن في الدولة.

وثمّن الخريجون المتابعة الحثيثة والمستمرة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في كلية الشرطة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب طوال فترة الدراسة، معربين عن سعادتهم الغامرة بهذا التفوق ليشاركوا مع إخوانهم عناصر الشرطة في المحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.

وقالوا إنه لشرف كبير لنا أن نخدم الوطن والمجتمع في ميدان من أشرف وأنبل ميادين العمل وهو مجال الشرطة؛ لتوفير الأمن والاستقرار ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين أفراد المجتمع كافة، مشيرين إلى أن ضابط الشرطة يحظى بمكانة اجتماعية مميزة نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق العدالة في المجتمع، مؤكدين أنه يجب على ضابط الشرطة العمل دائماً لترسيخ وتعزيز الصورة الطيبة والسلوك الحسن وكسب ثقة أفراد المجتمع.

وأكد المتفوقون من الخريجين في لقاء معهم أن العمل بالسلك الشرطي واجب وشرف وتضحية، وأعربوا عن سرورهم وفرحهم بهذا الإنجاز والتفوق، ليشاركوا مع إخوانهم من عناصر الشرطة في المحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت على أرض الدولة.

هدايا قيمة

كرم العميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة، خريجي الدفعة الثانية والثلاثين من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الحادية والثلاثين ودورة الجامعيات الخامسة عشرة، وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وتم خلال التكريم توزيع هدايا قيمة تضمنت هدية «فزعة» على سلة فزعة الغذائية الصحية، وقسيمة مجانية لاستئجار مركبة لثلاثة أيام، وعضويتي فزعة البلاتينية والذهبية لمدة ثلاث سنوات، والحصول على خدمة إيجار السيارات المنتهي بالتملك بدون رسوم تسجيل وسداد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر، وإقامة مجانية ليوم واحد لشخصين في فندق خمسة نجوم، وتذكرتين لـ«دبي باركس» وموافقة مسبقة على قرض حسن بقيمة 100000 درهم لغرض الزواج أو تجهيز مسكن.