الكويت تتوقع تطعيم معظم المسجلين خلال 3 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع وزير الصحة الكويتي الشيخ د.باسل الصباح، الانتهاء من تطعيم الجزء الأكبر من المسجلين لأخذ لقاح كورونا خلال فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقررت الصين إهداء مصر 300 ألف جرعة لقاح، فيما تستعد الجزائر لإنتاج لقاح «سبوتنيك- v» الروسي.



وفيما أشار الوزير الكويتي خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل به للتطعيم إلى وجود شح في مسألة توريد اللقاحات، أعرب عن أمله بأن يتم تطعيم كل الكويتيين المسجلين خلال فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهرياً، مجدداً الإعراب عن الأمل في استمرار توريد اللقاحات للتمكن من تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

هدية لمصر

وفي القاهرة، أكد لياو ليتشيانغ سفير الصين أن حكومته قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة، معتبراً إياها خطوة تسجل صفحة مشرقة في تاريخ العلاقات الصداقة التقليدية بين البلدين.

وقال ليتشيانغ - في مؤتمر صحافي عقده عبر «الفيسبوك» - نقلته «بوابة أخبار اليوم» إن هذا الإهداء جاء انطلاقاً من التزام بكين بالتعاون والتضامن والتكاتف مع مصر في مواجهة الجائحة، وحرصاً على الصداقة التقليدية والشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح أن الحكومة الصينية قررت منح كمية من اللقاح الصيني إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ من أجل حماية الموظفين والعاملين في الأمانة العامة.

المقيمون بلبنان

في لبنان، لفت عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية د.عبد الرحمن البزري، خلال برنامج تلفزيوني، إلى أن لبنان سيبدأ فوراً بتلقيح المواطنين فور وصول اللقاحات. وقال: نحتاج إلى نحو 10 ملايين جرعة لتلقيح 85% من المقيمين في لبنان.

وفي بغداد، كشف سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة عن قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر إلى العراق من أصل 8 ملايين إجمالي الكمية المتعاقد عليها مع شركة فايزر.

وقال لصحيفة «الصباح» الحكومية: «ننتظر قرب وصول أكثر من مليون و600 ألف من لقاح فايزر من أصل المجموع الكلي الذي تم التعاقد عليه مع شركة فايزر الذي يبلغ 8 ملايين». وذكر «أن وزارة الصحة والبيئة استوردت ثلاثة ملايين من لقاح أسترازينيكا البريطاني».

«سبوتنيك- v»

وفي الجزائر قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية جمال بن باحمد، إن روسيا حددت الجزائر كدولة قادرة على إنتاج لقاح «سبوتنيك- v» الروسي. وأضاف أن شركات جزائرية خاصة بإنتاج الأدوية تملك الخبرة، حيث يمكن بالتنسيق مع الجانب الروسي إنتاج اللقاح.

وكان المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، كمال منصوري، أكد أن المفاوضات جارية بين شركة صيدال الحكومية لإنتاج الأدوية وروسيا بشأن تصنيع لقاح «سبوتنيك- v» في الجزائر محلياً.