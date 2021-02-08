اخبار العالم

شرطة ميانمار تستخدم خراطيم المياه ضد محتجين في نايبيداو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ميانمار تستخدم خراطيم المياه ضد محتجين في نايبيداو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - (رويترز)  

استخدمت الشرطة في نايبيداو عاصمة ميانمار، خراطيم المياه الاثنين، ضد محتجين كانوا يتظاهرون ضد انقلاب وقع قبل أسبوع وتم خلاله اعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، وذلك حسبما أظهر مقطع مصور من مكان الحدث.
وأظهر المقطع إصابة بعض المتظاهرين على ما يبدو عندما طرحوا أرضاً. وتوقفت الشرطة عن استخدام خراطيم المياه بعد أن ناشدها المتظاهرون لكن المظاهرة استمرت.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا