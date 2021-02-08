شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة ميانمار تستخدم خراطيم المياه ضد محتجين في نايبيداو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - (رويترز)

استخدمت الشرطة في نايبيداو عاصمة ميانمار، خراطيم المياه الاثنين، ضد محتجين كانوا يتظاهرون ضد انقلاب وقع قبل أسبوع وتم خلاله اعتقال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، وذلك حسبما أظهر مقطع مصور من مكان الحدث.

وأظهر المقطع إصابة بعض المتظاهرين على ما يبدو عندما طرحوا أرضاً. وتوقفت الشرطة عن استخدام خراطيم المياه بعد أن ناشدها المتظاهرون لكن المظاهرة استمرت.