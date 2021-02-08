شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في أكثر من عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب.

لامس خام برنت تسليم أبريل 60.06 دولار للبرميل، ذروته منذ يناير من العام الماضي. وسجل عقد أقرب استحقاق 59.98 دولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر مارس 65 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 57.50 دولار، أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

تعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير ومارس فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس)، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في أو.سي.بي.سي، إن السعودية أرسلت بإشارة قوية للغاية الأسبوع الماضي عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعات لتخفيضات طفيفة.

وتابع «لا أعتقد أن أحدا يجروء على تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون هكذا».

(رويترز)