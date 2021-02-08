شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قوي في أحجام مناولة موانئ دبي العالمية للربع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت موانئ دبي العالمية في إفصاح على بورصة ناسداك دبي، إنها قامت بمناولة 19.1 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية لمحطات الحاويات في الربع الرابع من عام 2020، محققة نمواً 7.6% على أساس سنوي على أساس التقارير المحاسبية وبزيادة 6.5% على أساس المقارنة بالمثل. وعلى أساس السنة المالية 2020، تمت مناولة 71.2 مليون حاوية بزيادة 0.2% على أساس المقارنة بالمثل.

وكان النمو الإجمالي في الحجم في الربع الرابع مدفوعا بشكل أساسي بالهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين مع أداء قوي من موندرا (الهند)، لندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وروتردام (هولندا)، وأنتويرب جيتواي (بلجيكا)، والسخنة (مصر). وفي الأمريكتين، كان النمو مدفوعا بموانئ دبي العالمية سانتوس (البرازيل)، وفانكوفر (كندا). وبلغ حجم المناولة في جبل علي (الإمارات) 3.4 مليون حاوية في الربع الرابع بنمو 0.3% على أساس سنوي.

