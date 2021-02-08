شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش غدا بيان وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، غدا الثلاثاء ، اجتماعا لمناقشة بیان الدكتوة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الذي تم عرضه، على المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 1 فبراير2012 ، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من ايضاحات على أرض الواقع وذلك بحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت الدكتورة نيفين قباج، خلال استعراضها ليبان الوزارة أمام مجلس النواب، أنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%، كما أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%، وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

ونرصد أرقام هامة فى معدلات الفقر والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية :

- تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة.

- ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 أسرة .

- الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه .

- تقديم دعم نقدي شهري للأيتام بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لـ 447,8 .

- تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالى 1,5 مليون أسرة مُضارة .

- اجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيها لـ 79,870مستفيدًا.

- توفير 3,5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة .

- مليون مواطن استفادوا من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية