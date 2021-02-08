بعد مرور عام على وفاته.. الصينيون يتذكرون بحزن أول طبيب حذر من كورونا

جدة - عبدالحي حسين - عبّر الصينيون وخاصة سكان مدينة ووهان الصينية التي تفشى منها فيروس كورونا عن امتنانهم للطبيب الراحل “لي ون ليانغ” الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة محذرا من تفشي الوباء.

وأصبح الراحل – المتخصص في طب العيون – من أبرز الشخصيات عند بداية انتشار المرض في ووهان، بتحذيراته، التي لم يلق بسببها إلا توبيخا من الشرطة باعتبار أنه يروج الإشاعات.

وعقب وفاته بعمر 34 عاما بسبب الفيروس، في 7 فبراير 2020م، سادت حالة من الحزن، واختلط بالغضب، لعدم الاستماع إلى تحذيراته، وهو ما عبر عنه عالم الأوبئة الشهير “تشونغ نان شان”، الذي وصف الراحل بـ”البطل”.

وما أحزن كثيرا من الصينيين أن الرئيس الصيني “شي جين بينغ” لم يكرم الراحل ضمن أبطال الصحة الذين حاربوا الفيروس في حفل تكريمهم في شهر سبتمبر الماضي.