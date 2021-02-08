الصين تنجح في وقف انتشار أحدث موجات كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أية إصابات جديدة منقولة محليا بكوفيد-19 في البر الرئيسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين في تعزيز لمؤشرات تمكن بكين من وقف أحدث موجة من هذا المرض.



وقالت اللجنة في بيان إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 ارتفع بشكل طفيف إلى 14 في السابع من فبراير مقابل 12 في اليوم السابق، لكن جميع الإصابات كانت وافدة من الخارج.

ووقعت سبع حالات في شنغهاي والباقي في إقليم قوانغدونغ لجنوبي الشرقي.

ويمثل ذلك أول مرة لا تسجل فيها الصين أية إصابات محلية منذ 16 ديسمبر، مما يشير إلى أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها السلطات نجحت في وقف انتشار المرض بشكل أكبر.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ارتفع من عشر حالات قبل يوم إلى 16 حالة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89706 حالات بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.