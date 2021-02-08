بالارقام.. تراجع جديد بتأييد حزب الرئيس التركي

محمد الفلاح - الإثنين 8 فبراير 2021

كشف نتائج استطلاع رأي عن تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 30 %، بينما سقط حليفه السياسي حزب الحركة القومية دون الحد الأدنى لدخول البرلمان.



وذكرت صحيفة "زمان" التركية أن استطلاع الرأي أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث واستطلاعات الرأي خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعكست نتائج استطلاع الرأي المشار إليه أن بإمكان أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والخير تجاوز الحد الأدنى من الأصوات لدخول البرلمان والمقدر ب 10 % في حال إجراء انتخابات برلمانية في تركيا.

وحصل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 8 % من الأصوات، بينما حصد حزب الحركة القومية 6.9 %.

وخلال استطلاع الرأي الذي حمل اسم ” نبض تركيا” تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية في الوقت الحالي.

وبلغت نسبة المشاركين الذين لم يقرروا موقفهم من الانتخابات بعد والذين سيبطلون أصواتهم الانتخابية والذين امتنعوا عن الإجابة عن السؤال نحو 18.8 %.

وحصل حزب السعادة على 1.8 % من الأصوات وحصل حزب الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان على 1.1 % وحصل حزب المستقبل بقيادة داود أوغلو على 0.9 % من الأصوات