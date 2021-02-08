شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص بعد انهيار نهر جليدي في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في الهند إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وظل أكثر من 150 شخصا في عداد المفقودين بعد أن انفصل جزء كبير من نهر جليدي عن أحد التلال أمس الأحد وسقط في نهر، ما تسبب في فيضان عارم في شمالى الهند.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة جوشيمات بولاية أوتارخاند الجبلية وألحقت المياه الفائضة التي تحمل كسرات الجليد أضرارا بمشروعين للطاقة المائية كانا تحت الإنشاء وجرفت جسرا.

وقال إس.إس.ديسوال، المدير العام لشرطة الحدود الهندية التبتية، إنه تم انتشال تسع جثث في موقع مشروع صغير للطاقة على نهر ريشيجانجا. وأضاف أن البحث لايزال جاريا عن آخرين.

وقال ديسوال: "كانت أعداد كبيرة من العمال يعملون هناك". وكانت شرطة الحدود الهندية التبتية هي أول من أسرع لمواجهة حالة الطوارئ في موقع الحادث بمنطقة الهيمالايا، على ارتفاع نحو ألفي متر فوق مستوى سطح البحر.