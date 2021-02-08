شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 12 مليون شخص ضد كوفيد19- في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - كشفت الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية أمس الأحد أنه تم تطعيم أكثر من 12 مليون شخص ضد كوفيد19- في البلاد

وتهدف الحكومة إلى تطعيم جميع الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد والبالغ عدهم 15 مليون شخص بحلول منتصف هذا الشهر، بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأعربت الحكومة عن ثقتها في تحقيق هذا الهدف، كما تهدف إلى تطعيم كل من هم فوق سن الخمسين بحلول شهر أيار/مايو المقبل.

وبفضل الشراء المبكر والسريع، تعاني بريطانيا بشكل أقل من بعض دول الاتحاد الأوروبي من مأزق تصنيع اللقاحات.

ودعت منظمة الصحة العالمية بريطانيا بالفعل إلى تقاسم الجرعات الفائضة من اللقاح بعد تطعيم الفئات الضعيفة. وفي حال الموافقة على جميع اللقاحات التي طلبتها بريطانيا وتم توفيرها، فسيكون لديها ثلاثة أضعاف اللقاحات التي تحتاجها.

ومع ذلك، قالت رئيسة فريق عمل التطعيم البريطاني، كيت بينجهام في حوار مع صحيفة فيلت أم زونتاج إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس مسؤولا عن نجاح إطلاق اللقاح في البلاد.