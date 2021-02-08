المعهد القضائي يحدد موعد الاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للدورة 43

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المعهد القضائي فتح باب الاعتراض على النتائج ولمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7-2-2021 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 11-2-2021"، لافتا إلى أن "تقديم الاعتراضات سيكون في مقر المعهد القضائي".



وأضاف المركز الاعلامي أن "يوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021 الساعة التاسعة صباحا في مقر مجلس القضاء الاعلى سيكون موعدا (للامتحان الشفهي) للسيدات والسادة ممن اجتازوا اختبار المرحلة الاولى(الامتحان التحريري)".