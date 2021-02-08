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المعهد القضائي يحدد موعد الاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للدورة 43

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بغداد - ياسين صفوان - حدد المعهد القضائي خمسة ايام كموعد للاعتراض على نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة 43 لسنة 2020 - 2021.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المعهد القضائي فتح باب الاعتراض على النتائج ولمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7-2-2021 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق 11-2-2021"، لافتا إلى أن "تقديم الاعتراضات سيكون في مقر المعهد القضائي".


وأضاف المركز الاعلامي أن "يوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021 الساعة التاسعة صباحا في مقر مجلس القضاء الاعلى سيكون موعدا (للامتحان الشفهي) للسيدات والسادة ممن اجتازوا اختبار المرحلة الاولى(الامتحان التحريري)".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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