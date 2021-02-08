شكرا لقرائتكم لبحث الانتخابات والمصالحة.. حوار فصائل فلسطين ينطلق بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينطلق في القاهرة اليوم الاثنين اجتماع الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام والاتفاق على آلية الانتخابات وضمان إنجاحها.

ووصل مساء أمس الأحد إلى مصر وفد قيادة حركة حماس للمشاركة في جلسات الحوار. وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة لـ"العربية.نت" إن الوفد يضم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، ويحيى السنوار والدكتور خليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران ومحمد نزال وروحي مشتهى.

2 صور بدء وصول الوفود إلى القاهرة للمشاركة بالحوار بدء وصول الوفود إلى القاهرة للمشاركة بالحوار بدء وصول الوفود إلى القاهرة للمشاركة بالحوار

كما وصل وفد حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة. ويرأس وفد الحركة الدكتور محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية، ويضم الوفد أيضاً الدكتور أنور أبو طه والشيخ نافذ عزام وخالد البطش.

وذكرت مصادر في حركة فتح لـ"العربية.نت" أن وفد الحركة وصل القاهرة برئاسة جبريل الرجوب، وهو يضم كلاً من عزام الأحمد وروحي فتوح وأحمد حلس وسمير الرفاعي.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن الفصائل ستبحث آليات الانتخابات والقضاء والأمن وإنجاح العملية الديمقراطية والتفاهم والتنسيق في تحديد موعد الانتخابات والشروط الخاصة بالإشراف على الانتخابات، والتأكيد على نزاهتها وشفافيتها.

وأكدت أن الاجتماعات ستناقش آلية تحقيق المصالحة الشاملة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار.

يذكر أن 14 فصيلا فلسطينيا يشارك في الاجتماعات اليوم، وهي الفصائل التي وقّعت على حوارات القاهرة عام 2011 والتي عُرفت بـ"اتفاق المصالحة".