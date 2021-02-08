رحيل أردوغان .. الأتراك يعبرون عن غضبهم للمطالبة باستقالة الرئيس التركى

تصدر هاشتاج استقالة أردوغان موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تركيا، بعد دقائق من تلميح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأن المعارضة تقف خلف أحداث بوغازيتشي للمطالبة باستقالته شخصيًا، وذلك للمطالبة برحيل الرئيس التركي من حكم تركيا.

وغرد نحو 5 آلاف شخض من الأتراك للمطالبة باستقالة الرئيس التركي، بعد 30 دقيقة من حديث أردوغان تحت هاشتاج #Cumhurbaşkanıİstifa، مشيرين إلى أنه حين تقول الأمة كفى، فعلى الجميع أن ينصاع، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

كان الرئيس التركي أردوغان، قال بإسطنبول، إن الأحداث في جامعة بوغازيتشي لا علاقة لها بالطلاب، وإنما هي احتجاجات بتحريض من المعارضة، والغرض منها المطالبة باستقالته شخصيًا.

وزعم أن الأحداث في بوغازيتشي لا علاقة لها بالطلاب، مشيرًا إلى أن المعارضة هي من تقود الطريق، وهى من اتخذت زمام المبادرة لإثارة الاحتجاجات، وهناك أساتذة بالجامعات لا يقبلون بما يحدث.

وحينما وجه إليه أحد الصحفيين سؤالًا حول الدعوات المطالبة مليح بولو بالاستقالة من منصبه، رد الرئيس التركي: «إذا تمكنوا من ذلك، فسيطالبون باستقالة رئيس الدولة أيضًا.

يُذكر أن تركيا تشهد احتجاجات واسعة نسبيًا على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان مقربًا من حزبه وصيًا على جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.

وكان حزب العدالة والتنمية قد عين، مليح بولو، وصيًا على الجامعة، ما أسفر عن موجة غضب عارمة بين الطلاب الرافضين لوجوده، فيما صرح بولو في وقتٍ سابق بأنه لا يفكر بالاستقالة. ومن جهة، يتهم النظام التركي طلاب الجامعة بالانتماء إلى جهات إرهابية، وسبق أن قال أردوغان «هل أنتم طلاب أم إرهابيون تحاولون اقتحام مكتب رئيس الجامعة؟