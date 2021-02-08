أندريس أراوز يفوز في انتخابات الرئاسة بالإكوادور

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلن أندريس أراوز المرشح في انتخابات الرئاسة التي جرت في الإكوادور أمس فوزه في الانتخابات على الرغم من إظهار استطلاعات للرأي أنه لا يزال من الممكن أن يواجه جولة إعادة.

ورشح الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 36 عاما، وهو من أنصار الرئيس السابق رافاييل كوريا، نفسه بناء على وعود بتقديم دعم نقدي يبلغ مليار دولار للأسر والتنصل من شروط حزمة تمويل صندوق النقد الدولي التي تبلغ 6.5 مليار دولار.

ووعد منافسه الرئيسي جييرمو لاسو بزيادة الاستثمار الأجنبي وإنتاج النفط ، لكنه تضرر من صورته كمصرفي محافظ. وقال أراوز في مؤتمر صحفي "النصر كما قلنا كبير. إنها نسبة 2 إلى 1 ضد المرشح المصرفي الذي يبدو أنه يحتل المركز الثاني.

"لا بد أن نرى النتائج النهائية ، لكننا سعداء للغاية".

ويحتاج أراوز إلى الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات الصحيحة للفوز من أول جولة أو 40 في المئة إجمالا مع عشر نقاط مئوية أكثر من المرشح التالي له.

ولم يذكر أراوز ما إذا كان حصل على ما يكفي من الأصوات لتجنب جولة الإعادة.