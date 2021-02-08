أردوغان يواصل انتهاك الأراضي السورية.. رتل عسكري تركي يدخل عبر معبر كفرلوسين

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن دخول رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية حيث يتكون من نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمالي إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وأشار المرصد السوري إلى أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8185 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وبحسب المرصد السوري ارتفع أيضا عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11685 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

فيما أشار المرصد السوري أن إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراد قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرًا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي